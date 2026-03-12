Catean Agencia de Vehículos por Presunto Fraude en Puebla; Decomisan Droga en su Interior

Este jueves 12 de marzo de 2026 se dio a conocer que se realizó un cateo en la agencia de vehículos “San Ángel Motors” en la colonia Prados Agua Azul de la ciudad de Puebla por presunto fraude.

De acuerdo con una denuncia, a un ciudadano en dicho establecimiento le negaron la entrega de una unidad a pesar de haber dado como pago inicial más de 130 mil pesos, retirándolo sin darle solución alguna.

Como parte de una investigación por el delito de fraude, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ejecutó una orden de cateo en un establecimiento denominado “San Ángel Motors”, ubicado en la colonia Prados Agua Azul, de la capital poblana.

Como parte de los actos de investigación, este jueves agentes de la FGE Puebla inspeccionaron las instalaciones del negocio, por orden del Juez de Control de la Región Judicial Centro.

Durante la diligencia realizada en el inmueble ubicado en calle 49 Poniente esquina con Privada 5 B Sur, además de localizar indicios relacionados con la investigación por fraude, los agentes aseguraron diez envoltorios con sustancia granulada de color blanco con características similares al cristal.

Agencia de vehículos no entrega unidad tras recibir pago inicial en Puebla

De acuerdo con los antecedentes de la carpeta de investigación, el pasado 4 de febrero un ciudadano acudió a dicho establecimiento con la intención de adquirir un vehículo por la cantidad de 260 mil pesos. Personal de la auto financiera le solicitó un pago inicial de 138 mil pesos en efectivo para concretar la operación.

Posteriormente, al llegar la fecha acordada para la entrega del vehículo, los empleados del establecimiento se negaron a cumplir con lo pactado y tampoco realizaron la devolución del dinero entregado, retirando a la persona del lugar sin solución alguna.

