Aseguran Más de Tres Mil Litros de Combustible durante Cateo en San Martín Texmelucan, Puebla

Este viernes 6 de marzo de 2026 se dio a conocer el cateo de un inmueble presuntamente utilizado como punto de venta ilegal de gas en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

La diligencia se realizó por una denuncia anónima, donde se reveló que en dicho domicilio ubicado en el Boulevard Xicohténcatl ya se habían presentado incidentes con el combustible.

Noticia relacionada: Aseguran Pipa con Más de 60 Mil Litros de Hidrocarburo Presuntamente Ilegal en Puebla

Catean punto de venta ilegal de gas en San Martín Texmelucan, Puebla

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, informa que derivado de una carpeta de investigación, se llevó a cabo un cateo en el municipio de San Martín Texmelucan.

Como resultado de una denuncia ciudadana realizada de manera anónima en la que se dieron datos de un inmueble en el que vendían gas para diferentes tipos de vehículos y transporte público, así como a tanques de gas para casa de manera clandestina.

El denunciante manifestó que tenía conocimiento de que ya se habían presentado incidentes y por temor a una tragedia solicitó la intervención de la autoridad ministerial, ya que agregó que en el lugar no había seguridad.

El Ministerio Público de la Federación inició la carpeta de investigación y solicitó ante el juez de la causa la orden de cateo, que fue otorgada y ejecutada por el Fiscal Federal con el apoyo de elementos de la Agencia Federal de Investigación, peritos especializados, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Bomberos, Protección Civil y personal de PEMEX en la carretera Federal 117, San Martin Texmelucan - Tlaxcala y/o Boulevard Xicohtencatl, al nororiente del municipio de San Martín Texmelucan.

En el lugar, se aseguró un inmueble en el que fue localizado un tanque estacionario con aproximadamente tres mil 46 litros de hidrocarburo, una bomba de despacho, con manguera, una caja fuerte, una caja con VDR, documentación diversa y numerario.

Sentencian a Nelson “N” por robo de hidrocarburo en carretera Puebla-Córdoba

El pasado 3 de marzo se dio a conocer la sentencia de 10 años de prisión contra Nelson “N” por el delito de robo de hidrocarburo en la carretera Puebla-Córdoba.

En el Kilómetro 148+170 de dicho tramo carretero, a la altura del poblado de San Jerónimo Ocotitlan, municipio de Acajete, elementos de la entonces Policía Federal se percataron de que en terrenos de cultivo una unidad de seguridad física de Pemex tenía bajo resguardo a Nelson "N".

Catean Punto de Venta Ilegal de Gas LP en Tepeaca, Puebla

El sujeto momentos antes conducía un vehículo tipo tanque con capacidad de seis mil litros, cargado con tres rollos de manguera color negro adaptado a sus extremos con válvulas y conectores para la sustracción de hidrocarburo, el cual además contaba con reporte de robo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ