Catean Dos Inmuebles Presuntamente Relacionados al Huachicol en Puebla

Este martes 17 de febrero de 2026 autoridades federales dieron a conocer el cateo de dos inmuebles presuntamente relacionados con el huachicol en dos municipios de la entidad poblana.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, solicitó y obtuvo de un juez federal, autorización para la ejecución de las diligencias, por hechos relacionados con el robo de hidrocarburo.

Catean inmuebles relacionados con el huachicol en Atoyatempan y Santa Clara Huitziltepec, Puebla

El agente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con la Policía Federal Ministerial, peritos de la institución, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Bomberos, Protección Civil y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevaron a cabo los operativos de cateo.

El primero se realizó en la calle 8 Poniente del municipio de Atoyatempam, mientras que el segundo en el poblado de Santa Ana Coapan perteneciente a la demarcación Santa Clara Huitziltepec.

La carpeta de investigación inició, en atención al reporte de un ciudadano que informó ser vecino de dos gaseras en las que se observan pipas sin logotipos que desprenden olor a gas, temiendo una posible explosión.

Aseguran estación y tanques con hidrocarburo robado durante cateos en Puebla

En un inmueble ubicado en Atoyatempam, las autoridades aseguraron una estación de abastecimiento, un tanque estacionario, con aproximadamente cuatro mil litros de hidrocarburo, con tubería, aditamentos de conexión dirigidos a una bomba y otros objetos del delito.

Mientras que en el domicilio de Santa Clara Huitziltepec se aseguró un equipo de bombeo, un tanque metálico con capacidad de cinco mil litros y diversa documentación.

Ambos lugares fueron asegurados, mientras que el fiscal federal continúa con la integración de los elementos probatorios, para resolver estos hechos.

