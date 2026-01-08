Aseguran Tres Pipas Presuntamente Usadas para Transportar Hidrocarburo Robado en Puebla

Este jueves 8 de enero de 2026, se dio a conocer el aseguramiento de tres pipas presuntamente utilizadas para transportar hidrocarburo robado en el municipio de Santa Rita Tlahuapan en el estado de Puebla.

Además de las unidades pesadas, en el mismo operativo de dicha demarcación poblana también se decomisó una motocicleta con reporte de robo y equipo para la extracción de combustible.

Decomisan tres pipas utilizadas para transportar hidrocarburo robado en Santa Rita Tlahuapan, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Guardia Nacional, realizaron el operativo en el municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan.

El trabajo en conjunto de los cuerpos de seguridad permitió localizar tres pipas presuntamente usadas para transportar hidrocarburo robado, una motocicleta con reporte de robo y equipo para la extracción de combustible.

La evidencia asegurada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para poder iniciar con las investigaciones correspondientes.

Aseguran 82 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en Tepeaca, Puebla

En operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, fueron asegurados más de 82 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, así como 25 pipas y diversos vehículos utilizados por presuntos delincuentes.

La acción se llevó a cabo en las comunidades de San José Carpinteros, en el municipio de Tepeaca, y Santiago Acatlán, como parte de la estrategia nacional de seguridad pública para combatir el robo de combustible.

Aseguraron Más de 82 Mil Litros de Huachicol y 25 Pipas en Puebla

De acuerdo con el informe oficial, no hubo personas detenidas; sin embargo, todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad ministerial federal para las investigaciones correspondientes.

