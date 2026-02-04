Detienen a Sujeto con Más de 400 Litros de Hidrocarburo Presuntamente Ilegal en Puebla

Este miércoles 4 de febrero de 2026 se dio a conocer la detención de Luis “N” por su presunta responsabilidad en la posesión de hidrocarburo presuntamente de procedencia ilícita en el municipio poblano de Huauchinango.

En su momento se le otorgaron medidas cautelares, sin embargo, no las cumplió por lo que el juez de Control giró la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Detienen a Luis “N” por posesión ilegal de hidrocarburo en Huauchinango, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, a través de la Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión contra Luis "N", por el delito de posesión ilegal de hidrocarburo.

Elementos de la Policía Municipal de Huauchinango detuvieron al imputado cuando viajaba a bordo de una camioneta tipo Pick Up en la que fueron localizadas ocho garrafas con capacidad de 200 litros, que contenían 424 litros 333 mililitros de hidrocarburo y al no poder acreditar la legal posesión del hidrocarburo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

Cabe destacar que en su momento al hoy detenido se le otorgaron medidas cautelares, sin embargo, no las cumplió por lo que a petición del fiscal federal el juez de Control giró la orden de aprehensión.

El pasado 12 de enero se dio a conocer la recuperación de mil 900 litros de hidrocarburo presuntamente robado en la carretera federal Zacatlán-Huauchinango en el estado de Puebla.

Los recipientes con el combustible se encontraban al interior de una camioneta color rojo en aparente estado de abandono en dicho tramo carretero a la altura del municipio de Ahuazotepec.

Por los hechos con apariencia de delito, la camioneta y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

