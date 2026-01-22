Homicidios en Puebla Bajan 41%; Huachicol No se ha Controlado: Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio un informe sobre los avances en materia de seguridad en Puebla, con corte al 31 de diciembre de 2025; el funcionario destacó que el combate al huachicol no se ha controlado y que es una tarea que aún no termina.

En la conferencia mañanera de hoy, 22 de enero de 2026, que se realizó en el estado de Puebla, García Harfuch, destacó que de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el delito de homicidio doloso ha bajado 41% en la entidad, en promedio diario de forma mensual.

En cuanto a delitos de alto impacto, García Harfuch señaló que han disminuido 11% en promedio diario, de enero de 2018 a diciembre de 2025.

Huachicol no se ha controlado

Cuestionado sobre la lucha contra al huachicol en Puebla, García Harfuch admitió que no se ha controlado y que combatirlo es una de las prioridades, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Lo que hemos hecho es estarlo combatiendo continuamente, como bien decimos, no es una tarea terminada, no se ha disparado”.

El secretario subrayó que gracias a los resultados de las acciones contra el huachicol, como detenciones y aseguramientos, “de alguna u otra manera va ir descendiendo, pero no es un trabajo terminado, es algo que tenemos como prioridad por instrucción de la presidenta, en todo el país”.

