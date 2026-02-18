Aseguran Combustible Ilícito en Propiedad de la Familia de Diputada Local en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con autoridades federales y estatales, aseguraron una gasolinera ubicada en la localidad de San Andrés Cacaloapan, perteneciente al municipio poblano de Tepanco de López, presuntamente relacionada con la comercialización de combustible de procedencia ilícita, conocido como “huachicol”.

El operativo se realizó hace unos días, con la participación de elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Policía Estatal y personal de seguridad física de Pemex, quienes intervinieron la estación de servicio “Stark”.

Aseguran estación de gasolina perteneciente a familia de la diputada de Nueva Alianza Leonela Martínez Ayala

Se sabe que el inmueble donde operaba la gasolinera es propiedad de la familia de la diputada local Leonela Martínez Ayala, actual legisladora.

Una Gasolinera Fue Clausurada en San Andrés Cacaloapan de Tepanco de López

Tras darse a conocer el aseguramiento, la legisladora rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas y aseguró que su familia únicamente rentaba el predio, sin tener conocimiento sobre el origen o la comercialización del combustible.

Mi familia es dueña del predio donde está ubicado ese establecimiento, pero no somos propietarios, nosotros arrendamos y el tema de operatividad logística y lo que se vende lo desconocemos. Actuamos de buena fe, estamos abiertos y disposición de que a la Fiscalía se le provea la información y documentación que justificamos desde hace cuánto estamos rentando.

Aseguran combustible robado en gasolinera Stark de Tepanco de López en Puebla

De acuerdo con versiones extraoficiales, en el lugar habrían sido asegurados miles de litros de combustible de procedencia ilícita, sin embargo, no se ha confirmado por las autoridades.

La Fiscalía General de la República mantiene el predio asegurado, mientras continúan las indagatorias para determinar responsabilidades y desarticular posibles redes de comercialización ilegal en la región.

Con información de N+

JAPR