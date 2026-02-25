Aseguran Pipa con Más de 60 Mil Litros de Hidrocarburo Presuntamente Ilegal en Puebla

Este miércoles 25 de febrero de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Valentín “N”, detenido mientras conducía una pipa que transportaba hidrocarburo presuntamente de procedencia ilícita.

El hoy imputado fue arrestado y la unidad con 62 mil litros de combustible asegurada por la Caseta de Cobro del municipio de Esperanza, con dirección a la capital poblana.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo de un juez federal, vinculación a proceso en contra de Valentín "N", por su probable participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Elementos de la Guardia Nacional tuvieron contacto con un tractocamión acoplado a dos semirremolques, 300 metros antes de la caseta de Esperanza, con dirección a Puebla, cuando observaron que era conducido de manera irregular por lo que le dieron alcance a la altura del kilómetro 216+700 al pasar la caseta de cobro.

Al acercarse, las autoridades percibieron olor a hidrocarburo y vieron que el vehículo no tenía un balizado integral y permanente, el cual debe incluir, un Código QR emitido por la Comisión Nacional de Energía, por lo que solicitaron al conductor la documentación que amparara la legal procedencia del producto y este dijo no contar con ella.

Valentín "N" fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien solicitó la vinculación a proceso, determinándola procedente el juez conocedor de la causa penal, quien impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) recuperó la tarde de este mismo martes un tractocamión que trasladaba varilla y que contaba con reporte de robo.

Tras tomar conocimiento sobre el robo de la unidad, elementos de la Policía Estatal Preventiva implementaron cercos de seguridad, patrullajes estratégicos y labores operativas en la autopista México-Puebla.

Derivado de las acciones por parte de las fuerzas estatales, se logró localizar la unidad junto con la mercancía en el municipio poblano de San Miguel Xoxtla.

Con información de N+

GMAZ