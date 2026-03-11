Detienen a Seis Presuntos Integrantes de Banda Narcomenudista durante Cateo en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó un cateo donde detuvo a seis personas presuntamente relacionadas con la venta y distribución de narcóticos en colonias y centros educativos ubicados al sur del municipio de Puebla.

Durante la intervención del inmueble ubicado en calle 8, Retorno 5 “B” Sur, edificio 5, fueron detenidos Michelle “N”, Carlos Eduardo “N”, Dagoberto “N”, Karen “N”, Joel Arturo “N” y José Raúl “N”, supuestos integrantes de la banda de “Los Bubus”.

De acuerdo con las investigaciones, uno de sus integrantes era designado para trasladarse a colonias y centros educativos cercanos, donde presuntamente realizaba la venta de narcóticos, principalmente a estudiantes.

Noticia relacionada: Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas durante un Cateo en la Sierra Norte de Puebla

Catean domicilio y detienen a seis sujetos en colonia Arboledas de Loma Bella de Puebla

Autoridades lograron identificar a integrantes de un grupo delictivo conocido como “Los Bubus”, quienes presuntamente utilizaban un domicilio en la Unidad Habitacional Arboledas de Loma Bella como punto discreto de resguardo, distribución y venta de droga.

El 10 de marzo de 2026 la autoridad judicial otorgó una orden de cateo por delitos contra la salud. La diligencia fue ejecutada por agentes investigadores de la FGE Puebla en una acción interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Durante la intervención del inmueble ubicado en calle 8, Retorno 5 “B” Sur, edificio 5, fueron detenidos Michelle “N”, Carlos Eduardo “N”, Dagoberto “N”, Karen “N”, Joel Arturo “N” y José Raúl “N”.

Aseguran droga y dinero en efectivo durante cateo en Arboledas de Loma Bella de Puebla

En el lugar se aseguraron 19 envoltorios de plástico con sustancia granulada de características similares al cristal, nueve bolsas con hierba verde similar a la marihuana, ocho bolsas que contenían heroína, siete envoltorios con sustancia similar a la cocaína, ocho bolsas con sustancia conocida como “piedra” y dinero en efectivo.

Se Desata Balacera entre Agentes y Grupo Criminal durante Cateo de Inmueble en San Martín Texmelucan, Puebla

El inmueble quedó asegurado y las seis personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ