Ejecutan Cateo en Puebla y Detienen a Presuntos Integrantes de la Banda de “El Diablo”

La Fiscalía General del Estado realizó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia La Mesita en el municipio de Huauchinango, Puebla; Como resultado dos presuntos integrantes de un grupo delictivo conocido como "El Diablo" fueron detenidos.

Este 4 de marzo s dio a conocer la ejecución de una orden de cateo a un domicilio utilizado como punto discreto de distribución y comercialización de estupefacientes en la Sierra Norte.

Como parte de una indagación por delitos contra la salud, llevaron acabo las labores de inteligencia e investigación de campo y gabinete, en donde incluyeron la verificación de denuncias anónimas y vigilancia en la zona.

Por venta de droga, catean inmueble de la Col. La Mesita de Huauchinango, Puebla

Los agentes de investigación identificaron a los presuntos integrantes de un grupo delictivo conocido como la banda de “El Diablo”, relacionado con la venta y distribución de narcóticos en esa región.

La autoridad judicial otorgó la orden de cateo correspondiente por lo que el miércoles 4 de marzo fue ejecutada con forme a los protocolos correspondientes, esto en coordinación con elementos de SEDENA, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Detienen a dos presuntos narcotraficantes integrantes de la banda "El Diablo" en Puebla

Las autoridades intervinieron el inmueble mencionado y durante el desahogo de la diligencia se logró la detención de Juan Germán "N" y Aida "N" presuntos integrantes de la banda criminal. Además, se aseguraron 40 envoltorios con sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, una báscula digital tipo “gramera” y 4,000.00 pesos en efectivo.

El domicilio ubicado en la colonia La Mesita en el municipio de Huauchinango fue asegurado por las autoridades para proceder con las investigaciones correspondientes, mientras que la mujer y el hombre detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será encargado de determinar su situación jurídica con base a las pruebas recabadas.

