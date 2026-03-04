La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala emitió un comunicado para informar la vinculación a proceso de Hugo "N" y Alejandro "N" por el caso del homicidio del matrimonio poblano de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles. Además, aclaró el tema sobre la presunta delincuencia organizada relacionada a este asesinato.

El vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez, confirmó que ninguna de las líneas de investigación por el doble homicidio es sobre delincuencia organizada, el servidor público comentó que las declaraciones de la fiscal General del Estado de Puebla fueron desafortunadas debido a que es un caso que les corresponde a las autoridades tlaxcaltecas, esto mencionó.

Cómo la fiscal de Puebla puede informar algo que no está investigando ella.

Antonio Martínez hizo un llamado a no dejarse guiar por la prisa mediática para dar a conocer información sobre el caso del matrimonio Tello-Ruiz; Recalcó que la prioridad es la justicia y cero impunidad por lo que a pesar de que existan filtraciones, se deben basar en datos certeros que sean resultados de peritajes e investigaciones.

Hugo "N" y Alejandro "N" vinculados a proceso por caso de matrimonio de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala confirmó la vinculación a proceso de Hugo "N" y Alejandro "N" por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio del matrimonio poblano hallado sin vida en el municipio de Chignahuapan, estado de Puebla.

Durante la audiencia inicial se expusieron los datos de prueba en contra de ambos acusados, mismas que fueron analizadas por el Juez de Control, quien determinó que eran suficientes para ser vinculados a proceso. Asimismo, la autoridad ministerial fijó el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Tlaxcala también descartó que estos hechos que dejaron sin vida a Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles, estén relacionados a la delincuencia organizada, esto con base en las investigaciones que se han realizado hasta el momento.

Las autoridades tlaxcaltecas continuarán con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del asesinato de la pareja ocurrido el 20 de febrero.

Suman tres hombres vinculados a proceso por el homicidio de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles

El 2 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que Christian "N" alias "El Bau" fue vinculado a proceso por el delito de encubrimiento relacionado con el homicidio del matrimonio de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles. Por otro lado, Miriam "N" y Alejandro "N" se encuentran en espera de su audiencia inicial para determinar su situación jurídica.

Una Mujer y Cuatro Hombres Fueron Detenidos por el Homicidio del Matrimonio Poblano en Tlaxcala

En total, fueron cinco personas detenidas por el asesinato de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles ocurrido en Tlaxcala, cuyos cuerpos fueron abandonados en Chignahuapan, Puebla. Tres de estos cinco acusados ya fueron vinculados a proceso.

