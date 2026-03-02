La fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, dio a conocer avances sobre el asesinato del matrimonio poblano de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles y sobre el homicidio de tres jóvenes en la Isla de Angelópolis.

Respecto al caso de los esposos que fueron asesinados en Tlaxcala y posteriormente localizados en Chignahuapan, dio a conocer que Cristián "N" fue vinculado a proceso por el delito de encubrimiento.

Además, esperan la audiencia de dos de los detenidos identificados como Miriam "N" y Alejandro "N", para determinar su situación jurídica, sin embargo, no hablo sobre los otros dos detenidos relacionados al caso.

Fiscalía de Puebla investiga deuda entre particulares tras homicidio de matrimonio en Tlaxcala

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que una de las líneas de investigación es deuda entre particulares, esto mencionó Idamis Pastor.

Por lo que hace al móvil que nosotros tenemos al respecto fue una deuda, es lo que tenemos hasta el momento, entre particulares, esa es la información que les puedo dar hasta el momento seguimos en las investigaciones.

Cabe destacar que Christian "N" presuntamente era amigo de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles, por lo que la cercanía con ellos pudo ser clave para cometer este delito.

Una Mujer y Cuatro Hombres Fueron Detenidos por el Homicidio del Matrimonio Poblano en Tlaxcala

Por otra parte, Alejandro "N" es señalado como uno de los probables ejecutores materiales, mientras que Miriam "N" presuntamente pudo haber apoyado en el área logística del crimen.

Noticia relacionada: Confirman Detención de Presuntos Implicados en la Muerte del Matrimonio Poblano en Tlaxcala

Avances sobre el homicidio múltiple ocurrido en la Isla de Angelópolis de Puebla; Dispararon más de 29 ocasiones

La fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt reiteró que los tres jóvenes asesinados en la Isla de Angelópolis fue una confusión y que los cinco lesionados están fuera de peligro.

La funcionaria dio a conocer que los delincuentes dispararon contra la camioneta de las víctimas en al menos 29 ocasiones, provocándole la muerte de manera instantánea a Joaquín Wirth, Emmanuel Esteban y Gisele Ortiz.

Las autoridades confirmaron que la vigilancia en la zona continúa, así como el monitoreo con cámaras conectadas al C5.

Por su parte, el Gobernador Alejandro Armenta, consideró que las acciones de la Fiscalía son contundentes e hizo un llamado al Poder Judicial para que no se presente el fenómeno de la puerta giratoria. Aunque febrero fue un mes difícil por estos hechos, aseguró en hubo 30% menos homicidios y el turismo no se ha visto afectado.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara.

MCS