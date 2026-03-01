Detienen a Dos Hombres y una Mujer por Presunto Cobro de Piso en un Mercado de Puebla

Este domingo 1 de marzo de 2026 se dio a conocer las detenciones de tres sujetos por su responsabilidad en el presunto cobro de piso a comerciantes en el mercado Morelos de la ciudad de Puebla.

Los presuntos extorsionadores, Alfredo Frank “N”, Ana Paola “N” y Erving James “N”, este último de origen colombiano, fueron detenidos en la colonia Vista Hermosa de la capital poblana.

Detienen a tres sujetos por cobro de piso en el Mercado Morales de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con cobro de piso en el mercado Morelos.

Se trata de Ervin James “N” de 29 años y de origen colombiano, Alfredo Frank “N” de 24 años y Ana Paola “N” de 24 años, quienes además se presume, se dedicaban a la distribución de drogas.

En la intervención, que se llevó a cabo en la colonia Vista Hermosa, se aseguraron envoltorios con posible droga, dinero en efectivo, cartuchos útiles, un arma de fuego corta y un vehículo con placas de circulación de Chihuahua.

Las fuerzas de seguridad exhortan a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a estas personas como probables responsables de otras conductas delictivas, formalice su denuncia ante las autoridades ministeriales.

Mercado Morelos de Puebla fue cateado por tercera vez

El pasado 20 de febrero, por tercera ocasión, el Mercado Morelos de la ciudad de Puebla fue escenario de un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El operativo generó importante presencia policial en la zona, particularmente entre las calles 46 y 48 Norte, donde las autoridades colocaron cinta de acordonamiento para resguardar el perímetro sin mencionarse los resultados.

Localizan Restos Óseos Humanos en Mercado Morelos de Puebla durante Cateos

Cabe recordar que en el mismo centro de abastos, fueron localizados restos óseos de por lo menos una persona, al interior de la zona de locales el pasado 11 de febrero.

Con información de Maribel Espinoza

GMAZ