Delincuentes Exigieron 2 Mil Pesos Diarios Bajo Amenaza de Asesinar a una Familia en Puebla

Una persona denunció que fue víctima de extorsión y amenazas en el municipio de Zacatlán, Puebla, por un grupo de personas que le exigían un pago diario de 2 mil pesos, a cambio de no lastimar a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició acciones legales en contra de tres personas, por su probable participación en el delito de extorsión, hechos ocurridos en el municipio de Zacatlán.

Detiene Fiscalía de Puebla a tres personas por extorsión y amenazas en Zacatlán

El pasado 2 de marzo de 2026, la víctima solicitó apoyo a la Policía Municipal al denunciar que le exigían el pago de 2 mil pesos por día, bajo la amenaza de privar de la vida a su familia.

El afectado informó a la policía que ya había realizado dichos pagos de manera personal durante aproximadamente 20 días. Al efectuar la entrega correspondiente ese mismo día de la denuncia, elementos municipales acudieron al lugar.

En el punto de reunión la víctima hizo el señalamiento directo, y procedieron a la detención de Jordian José "N", Junetzy "N" y Jorge "N"; los dos primeros manifestaron ser de nacionalidad colombiana y el tercero, mexicana.

Investigan a dos colombianos y un mexicano por delito de extorsión en Puebla

Los tres imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los siguientes indicios asegurados: un vehículo Pointer, modelo 2000, con placas de circulación del estado de Hidalgo; cinco teléfonos celulares; 17 mil pesos en efectivo, y una mochila.

La misma fecha de la detención se decretó su retención y dentro del término constitucional, se procederá a su judicialización.

