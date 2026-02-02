Arrestan a Mujer con una Pistola por Extorsionar a Negocio de Comida en Puebla

Una mujer identificada como María del Pilar “N” de 23 años, estaría relacionada con llamadas de extorsión y amenazas en contra de empleados de un establecimiento dedicado a la venta de alimentos, ubicado en la colonia Villa Guadalupe, del municipio de Puebla.

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a la persona presuntamente vinculada con el delito de extorsión.

Fue detenida María del Pilar “N” presunta extorsionadora de un negocio en la Colonia Villa Guadalupe

Como parte de esta intervención que tuvo lugar en la junta auxiliar Santa María Xonacatepec, elementos de la Marina, de Seguridad Pública Estatal y agentes investigadores lograron el aseguramiento de un arma de fuego, cartuchos útiles y envoltorios con posible droga.

La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier tipo de extorsión a través del número 089, habilitado las 24 horas del día.

El aseguramiento se logró con ayuda de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina.

