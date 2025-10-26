Una Mujer Presuntamente Asesinó a su Expareja en Puebla; Su Cabeza Fue Hallada Embolsada

Una mujer identificada como Alondra "N" fue detenida y vinculada proceso por su presunta responsabilidad del homicidio calificado en agravio de su expareja sucedido en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.

Las investigaciones comenzaron desde el pasado 27 de julio de 2025 cuando fueron localizados restos cefálicos de la víctima al interior de una bolsa de plástico color negro en la colonia La Nopalera.

La trágica escena estaba acompañada de una cartulina con un mensaje atribuido presuntamente a un grupo delictivo, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzaron a realizar las indagaciones pertinentes.

Cabe destacar que la cabeza del hombre se encontraba en un campo de béisbol y al día siguiente de fue localizado el resto del cuerpo, el cual fue sometido a pruebas para cerciorarse que se trataba de la misma persona, quien posteriormente fue identificada por familiares.

Las autoridades dieron a conocer que se trataba de un hombre quien había sido reportado como desaparecido el 25 de julio del presente año identificado como Armando Raymundo "N" de 28 años de edad.

Posteriormente las investigaciones arrojaron pruebas en donde su expareja de nombre Alondra "N" podría haber estado implicada en su asesinato por lo que se solicitó una orden de aprehensión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a la conclusión que la mujer señalada habría amenazado en diversas ocasiones a la víctima debido a conflictos de índole personal.

Una vez que el Juez de Control otorgó la orden de aprehensión correspondiente, se procedió a detener a la mujer para que fuera presentada ante el Ministerio Público.

Este 26 de octubre las autoridades confirmaron que durante la audiencia inicial, se logró la vinculación a proceso en contra de Alondra "N" como probable responsable del delito de homicidio calificado.

La imputada deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar estableciendo un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

