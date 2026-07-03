Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos en Quecholac, Puebla; Esto se Sabe

La tarde de este jueves 2 de julio de 2026 se registró un ataque armado que dejó como saldo dos hombres muertos en calles del municipio poblano de Quecholac.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera ocurrió en el Barrio de San José, donde vecinos tras escuchar los disparos encontraron sobre la vía pública a una de las víctimas mortales y a la otra dentro de un vehículo.

Dos hombres fueron asesinados durante ataque armado en Quecholac, Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este jueves cuando se registró un ataque armado en el Barrio de San José del municipio de Quecholac.

Vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego salieron a la calle y encontraron un hombre muerto sobre la vía pública y otro al interior de un vehículo color blanco.

Tras el doble homicidio, policías municipales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que realicen los levantamientos de los cuerpos.

Ataque armado deja dos muertos y un lesionado en Chietla, Puebla

Un ataque armado dejó como saldo dos personas muertas y una lesionada en el municipio de Chietla en Puebla, durante la noche del pasado 1 de julio.

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De acuerdo con los primeros reportes se trató de un ataque directo contra un grupo de personas en la mixteca poblana. La balacera ocurrió en la localidad de Villa de Atencingo.

Con información de N+

GMAZ