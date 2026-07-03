Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos en Quecholac, Puebla; Esto se Sabe

Vecinos del Barrio de San José escucharon detonaciones de arma de fuego, hallando a un par de personas sobre la vía pública ya sin signos vitales.

Ataque Armado Dos Hombres Muertos en Barrio San José de Quecholac PueblaFoto: Facebook Regional TV Puebla

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Doble homicidio en Quecholac: un ataque armado deja dos muertos en el Barrio de San José. La Fiscalía de Puebla ya está investigando. Más detalles en desarrollo.

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