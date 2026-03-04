Vinculan a Proceso a los Cinco Involucrados en el Asesinato del Matrimonio Poblano en Tlaxcala

Este miércoles 4 de marzo se confirmó la vinculación a proceso de las cinco personas involucradas en la desaparición forzada y homicidio del matrimonio poblano Karina Ruíz y Alexandro Tello, en territorio del estado de Tlaxcala.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que en las audiencias iniciales, el juez de control determinó vincular a proceso a Christian "N", a Alejandro A. "N" y a Miriam "N", imponiendo medidas cautelares de prisión preventiva.

Fiscalía de Tlaxcala y Puebla confirman vinculación a proceso de una mujer y cuatro hombres implicados en la muerte de Karina y Alexandro

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJ), confirmó esta misma mañana la vinculación a proceso de los otros dos implicados; Hugo "N" y Alejandro "N" por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de la pareja hallada sin vida en el municipio de Chignahuapan, estado de Puebla.

Investigan responsabilidad de cinco personas en la desaparición y muerte de matrimonio poblano

La autoridad judicial de Tlaxcala fijó el plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuarán integrando pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

Con base en las indagatorias realizadas hasta el momento, descartan que este caso esté relacionado con delincuencia organizada.

De manera paralela, la fiscalía general del estado de puebla también obtuvo la vinculación a proceso de Christian “N”, Alejandro A. “N” y Miriam “N”, por su probable participación en el homicidio del matrimonio conformado por Alexandro y Karina. Los días 2 y 3 de marzo, en continuación de audiencias iniciales, el juez de control impuso la medida cautelar de la prisión preventiva.

Ambas fiscalías reiteran que continuarán con las diligencias necesarias y el fortalecimiento de ambas investigaciones. Son cinco personas quienes enfrentan proceso penal por este caso.

