Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas en Atlixco, Puebla; Aseguran Diversas Dosis de Droga

La tarde de este jueves 19 de febrero de 2026 se dio a conocer las detenciones de Sergio “N” y Salutia “N”, por presunto narcomenudeo en el municipio poblano de Atlixco.

Los arrestos se dieron durante un cateo en un inmueble de la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula, donde además se aseguraron diversas dosis de marihuana, cristal y cocaína.

Detienen a dos narcomenudistas en San Jerónimo Coyula, comunidad de Atlixco, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) llevó a cabo un cateo en un inmueble del municipio de Atlixco por su probable relación con delitos contra la salud.

La diligencia se realizó este jueves en un domicilio de San Jerónimo Coyula, presuntamente utilizado para la venta y distribución de droga.

En el operativo participaron agentes investigadores, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes detuvieron a Sergio "N" y Salustia "N", dejándolos a disposición del Ministerio Público.

Durante la intervención se aseguraron dosis de cristal, marihuana y cocaína; una escopeta, cartuchos útiles, dinero en efectivo, una báscula digital y una camioneta tipo pick-up.

Catean inmueble y detienen a narcomenudista en Huaquechula, Puebla

La FGE Puebla llevó a cabo un cateo en un inmueble del municipio de Huaquechula por su probable relación con delitos contra la salud.

Este mismo jueves, agentes investigadores, en coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, ejecutaron una diligencia en un domicilio vinculado con actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble, que operaba con fachada de bar, era utilizado como punto de venta y distribución de droga en la localidad de San Diego El OrganaI.

Durante la intervención se aseguraron 65 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, aproximadamente cinco mil pesos en efectivo y una báscula digital.

Asimismo, fue detenido un masculino identificado como Pablo “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

