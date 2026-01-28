Desmantelan "Cocina Económica" donde Vendían Drogas en Carretera de Puebla

Este miércoles 28 de enero de 2026 se dio a conocer las sentencias de casi cuatro años de cárcel en contra de Liliana “N” y Gabriela “N”, por delitos contra la salud, ya que fueron detenidas en un negocio que vendía drogas sobre la carretera Tehuacán-Teotitlán a la altura del municipio poblano de San Francisco Altepexi.

El lugar funcionaba como una “Cocina Económica”, sin embargo, durante un cateo se lograron asegurar más de 700 cápsulas y tabletas de estupefacientes como clorhidrato de clobenzorex, clorhidrato de metilfenidato y clorhidrato de anfepramona.

Aseguran droga durante cateo de “Cocina Económica” en carretera Tehuacán-Teotitlán de Puebla

El hallazgo se dio gracias a una denuncia anónima en la que informaron que en la carretera Tehuacán-Teotitlán, a la altura del municipio de San Francisco Altepexi, había un lugar que funcionaba como "Cocina Económica", en el que se comercializaba droga, principalmente a choferes de autotransporte.

El Fiscal Federal inició una carpeta de investigación que derivó en la ejecución de un cateo en el que se aseguraron 74 blíster que contenían 627 cápsulas y 52 tabletas de clorhidrato de clobenzorex, 57 tabletas de clorhidrato de metilfenidato y 18 cápsulas de clorhidrato de anfepramona, además de la detención de dos mujeres.

Sentencian a Liliana “N” y Gabriela “N” por comercio de drogas en San Francisco Altepexi, Puebla

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo sentencia contra Liliana "N" y Gabriela "N" por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de clobenzorex, clorhidrato de metilfenidato y clorhidrato de anfepramona.

Por estos hechos, las hoy sentenciadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal quien, al continuar con el proceso, aportó datos de prueba suficientes, que derivaron en la condena de tres años nueve meses de prisión y multa de 75 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a siete mil 780 pesos.

