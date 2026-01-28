Inicio Puebla Desmantelan "Cocina Económica" donde Vendían Drogas en Carretera de Puebla

Desmantelan "Cocina Económica" donde Vendían Drogas en Carretera de Puebla

Un negocio que funcionaba como "Cocina Económica" fue cateado asegurándose más de 700 tabletas con droga en el municipio de San Francisco Altepexi.

Durante el cateo fueron detenidas dos mujeres, quienes ya fueron sentenciadas. Foto: X @FGR_Pue

Este miércoles 28 de enero de 2026 se dio a conocer las sentencias de casi cuatro años de cárcel en contra de Liliana “N” y Gabriela “N”, por delitos contra la salud, ya que fueron detenidas en un negocio que vendía drogas sobre la carretera Tehuacán-Teotitlán a la altura del municipio poblano de San Francisco Altepexi.

El lugar funcionaba como una “Cocina Económica”, sin embargo, durante un cateo se lograron asegurar más de 700 cápsulas y tabletas de estupefacientes como clorhidrato de clobenzorex, clorhidrato de metilfenidato y clorhidrato de anfepramona.

Aseguran droga durante cateo de “Cocina Económica” en carretera Tehuacán-Teotitlán de Puebla

El hallazgo se dio gracias a una denuncia anónima en la que informaron que en la carretera Tehuacán-Teotitlán, a la altura del municipio de San Francisco Altepexi, había un lugar que funcionaba como "Cocina Económica", en el que se comercializaba droga, principalmente a choferes de autotransporte.

El Fiscal Federal inició una carpeta de investigación que derivó en la ejecución de un cateo en el que se aseguraron 74 blíster que contenían 627 cápsulas y 52 tabletas de clorhidrato de clobenzorex, 57 tabletas de clorhidrato de metilfenidato y 18 cápsulas de clorhidrato de anfepramona, además de la detención de dos mujeres.

Sentencian a Liliana “N” y Gabriela “N” por comercio de drogas en San Francisco Altepexi, Puebla

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo sentencia contra Liliana "N" y Gabriela "N" por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de clobenzorex, clorhidrato de metilfenidato y clorhidrato de anfepramona.

Por estos hechos, las hoy sentenciadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal quien, al continuar con el proceso, aportó datos de prueba suficientes, que derivaron en la condena de tres años nueve meses de prisión y multa de 75 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a siete mil 780 pesos.

Con información de N+

