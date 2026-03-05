Detienen a Dos Presuntos Narcomenudistas durante un Cateo en la Sierra Norte de Puebla

La noche de este miércoles 4 de marzo de 2026 se dieron a conocer las detenciones de María del Rayo “N” y Rasen “N”, por presunto narcomenudeo en el municipio poblano de Huauchinango.

Dichos arrestos ocurrieron durante un cateo realizado en una tienda de conveniencia de la colonia La Mesita, ubicado en la demarcación antes mencionada de la Sierra Norte de Puebla.

Detienen a María del Rayo “N” y Rasen “N” por narcomenudeo en Huauchinango, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ejecutó una orden de cateo que permitió la detención de María del Rayo “N” y Rasen “N”, como probables responsables de delitos contra la salud, en el municipio de Huauchinango.

Este miércoles agentes investigadores realizaron el cateo en un inmueble ubicado en calle 30 de Abril número 3, colonia La Mesita, en cumplimiento del mandamiento judicial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Policía Estatal.

Durante la intervención del domicilio, utilizado como tienda de conveniencia y presunto punto de distribución de droga, se aseguraron 53 envoltorios de plástico con sustancia granulada con características similares al cristal, una báscula digital tipo "gramera", dinero en efectivo por $4,100.00 pesos y un arma de fuego tipo pistola con 10 cartuchos útiles.

Como resultado de la diligencia, el inmueble quedó asegurado y las dos personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Desmantelan banda narcomenudista “El Diablo” en Huauchinango, Puebla

Este mismo miércoles la FGE Puebla realizó otro cateo en otro predio de la misma colonia La Mesita en Huauchinango, Puebla, donde fueron detenidos Juan Germán “N” y Aida “N”, presuntos integrantes de la banda narcomenudista “El Diablo”.

Además, se aseguraron 40 envoltorios con sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, una báscula digital tipo “gramera” y 4,000.00 pesos en efectivo.

Con información de N+

GMAZ