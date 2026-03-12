Detienen a Mujer por Presunto Cobro de Piso y Despojo de Locales en el Mercado Morelos de Puebla

Este jueves 12 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de Nayeli “N”, alias “La Blanca y/o La Güera” como presunta operadora de un grupo delictivo en el Mercado Morelos en la capital poblana.

La hoy detenida fue capturada en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla relacionada con delitos como privación ilegal de la libertad, cobros de piso y despojo de locales.

Detienen a Nayeli “N” por diversos delitos cometidos en el Mercado Morelos de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a Nayeli “N”, alias “La Blanca y/o La Güera”, identificada como presunta operadora del grupo delictivo denominado “La Familia Michoacana”.

La probable responsable era la encargada de operar la distribución de estupefacientes y estaría relacionada en actividades como privación ilegal de la libertad, cobros de piso y despojo de locales en el mercado Morelos, así como en la organización de bloqueos y manifestaciones en vialidades principales.

La intervención que se registró en la colonia 10 de Mayo, permitió asegurar un arma de fuego, cartuchos útiles, envoltorios con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un vehículo MINI Cooper, con placas de Tlaxcala.

Trasciende que hubo más detenidos durante este operativo, por lo que se espera que las autoridades lo confirmen en las próximas horas.

Se manifiestan comerciantes tras la detención de Nayeli "N" en el Mercado Morelos de Puebla

Tras la detención de Nayeli "N" un grupo de locatarios del Mercado Morelos cerraron la avenida 18 de noviembre afuera de este centro de abasto en señal de protesta.

El grupo de manifestantes asegura que tras varios operativos policiales que se han realizado en el sitio, sus ventas bajaron considerablemente.

Detienen a “El Charro” por cobro de piso en el Mercado Morelos de Puebla

El pasado 10 de marzo fue detenido José Santiago “N” de 37 años, alias “El Charro”, presuntamente dedicado al cobro de piso a comerciantes y distribuidores de carne en el mercado Morelos, ubicado al norte de la ciudad de Puebla.

Una Mujer y Dos Hombres Fueron Detenidos por Extorsión y Cobro de Derecho de Piso en Mercado Morelos de Puebla

La detención del sujeto tuvo lugar en la junta auxiliar San Jerónimo Caleras, donde también las fuerzas federales y estatales aseguraron un arma de fuego AR-15, cartuchos útiles, envoltorios con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y una camioneta con remolque.

