Catean por Tercera Vez Mercado Morelos de Puebla donde Encontraron Restos Óseos Humanos

Por tercera ocasión, el Mercado Morelos de la ciudad de Puebla fue escenario de un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La mañana del viernes 20 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) se movilizaron en apoyo a las diligencias ministeriales.

El operativo generó importante presencia policial en la zona, particularmente entre las calles 46 y 48 norte, donde las autoridades colocaron cinta de acordonamiento para resguardar el perímetro.

Aún no hay resultados de la intervención en el Mercado Morelos de Puebla

Durante varias horas realizaron las revisiones correspondientes al interior del inmueble, mientras comerciantes y vecinos observaban el despliegue de las corporaciones de seguridad.

Policías Estatales impiden el paso durante las investigaciones. Foto: N+

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el motivo específico ni los resultados o posibles aseguramientos derivados de esta intervención.

Catean por tercera vez el Mercado Morelos de Puebla tras hallazgo de restos humanos

Cabe recordar que en el mismo establecimiento comercial, fueron localizados restos óseos de por lo menos una persona, al interior de la zona de locales el pasado 11 de febrero.

Restos Óseos Humanos Localizados en Mercado Morelos de Puebla durante Cateos

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Puebla emita información oficial sobre los alcances de esta diligencia, donde por tercera vez hubo intervención de fuerzas de la seguridad estatal y federal.

