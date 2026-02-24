Abandonan Seis Cuerpos Sin Vida Maniatados en Huehuetlán El Grande de Puebla

El hallazgo de seis cuerpos sin vida movilizó a cuerpos de seguridad hacia el Cerro del Tenicho en la comunidad de San Nicolas Huajuapan en Huehuetlán El Grande de Puebla.

Este 24 de febrero, pobladores dieron aviso a cuerpos de emergencias sobre este impactante hallazgo por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para confirmar los hechos.

Abandonan dos mujeres y cuatro hombres con impactos de bala en Puebla

La zona de San Nicolas Huajuapan fue acordonada luego de confirmar que seis personas sin vida habían sido abandonadas en el cerro; Las víctimas se encontraban acostadas boca abajo y con las manos amarradas, posteriormente se percataron que presentaban lesiones por arma de fuego.

Agentes investigadores recabaron los indicios del multihomicidio y llevaron acabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de los cadáveres. Hasta el momento no han dado a conocer detalles sobre la identidad de los occisos, sin embargo, se sabe que son cuatro hombres y dos mujeres.

Localizan Cuatro Hombres y Dos Mujeres Sin Vida en un Cerro de Puebla

La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso que puso en alerta al municipio de Huehuetlán El Grande luego de los recientes hechos de violencia registrados en el país.

Cabe resaltar que en este momento no hay paso a la localidad debido a que un grupo de personas colocó piedras para evitar el ingreso de vehículos.

Fiscalía confirma hallazgo de seis cuerpos en el Cerro del Tenicho de Huehuetlan El Grande

De acuerdo a un comunicado de prensa, dieron a conocer que cuatro hombres y dos mujeres presentaban impactos de arma de fuego por lo que solicitó el apoyo de la Policía Estatal para resguardar la zona.

Derivado a las primeras indagatorias, se localizaron indicios balísticos en el lugar, asimismo, se informó que en la zona no se cuenta con cobertura telefónica, por lo que el reporte no ingresó a través del número de emergencias 9-1-1.

La dependencia se comprometió a mantener informada a la ciudadania conforme se cuente con mayores elementos de investigación que ayuden a esclarecer el homicidio de estas seis personas.

Gobierno de Puebla y Gobierno Federal trabajan en investigación por homicidio de seis personas

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier dio a conocer que debido al hallazgo de seis cuerpos en el municipio de Huehuetlán El Grande, se mantuvo comunicación con autoridades federales, además, resaltó que en esa zona no se habían presentado este tipo de incidentes, esto agregó.

En esa zona no se habían comentó incidentes, ni el año pasado ni este año, es una zona despoblaba, es un cerro, se estima que ahí se hizo una ejecución y se estima que tiene que ver con DO(...) delincuencia organizada.

El funcionario mencionó que este tema ya es investigado por las autoridades correspondientes y están coordinados con el Gobierno Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

MCS