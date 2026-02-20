Atacan a Balazos a Padre e Hijo tras una Riña en una Panadería de Puebla; Hay un Muerto

Lo que parecía un momento de convivencia terminó en una tragedia en el municipio de Amozoc de Mota en Puebla; Una riña al interior de un negocio ubicado en la carretera federal Puebla-Tehuacán dejó como saldo a un muerto y un lesionado.

Cuatro hombres se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un negocio de venta de "Pan de Burro" cuando tuvieron un altercado que desencadenó la muerte de una persona. De acuerdo a testimonios y vecinos del lugar, las personas se encontraban en el domicilio y de pronto se escucharon varios disparos.

Al salir de sus viviendas se vieron a un grupo de personas que subía a un hombre a un vehículo marca Chevy, color gris Oxford, con placas del estado de Puebla y se fueron del lugar. Además, otro masculino se encontraba herido por un proyectil de arma de fuego por lo que solicitaron el apoyo del servicio de emergencias.

Debido al hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Amozoc en coordinación con MARINA realizaron un operativo en busca del automóvil referido, el cual fue localizado en la carretera federal Puebla-Tepeaca; Al interior del vehículo se encontraba el hombre sin vida con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Los peritos de investigación aseguraron los indicios balísticos que indicaban la muerte del masculino, además, recabaron las entrevistas con los testigos; Posteriormente, una persona que manifestó ser hijo del hoy occiso relató lo que sucedió.

Hijo relata cómo asesinaron a su padre y lesionaron a su hermano en Amozoc, Puebla

El hombre refirió que su padre y su hermano se encontraban conviviendo con otros dos masculinos cuando fueron agredidos con un arma de fuego, dejando lesionado a su consanguíneo, mismo que fue trasladado al CESSA de Amozoc. Además, debido a esta agresión el hombre mayor perdió la vida.

El familiar de las víctimas refirió que los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de dos camionetas Ranger color rojo y otra color azul por lo que ya son buscadas por las autoridades.

La autoridad ministerial investiga este caso para el esclarecimiento de los hechos, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el consumo excesivo de alcohol, ya que estas conductas pueden derivar en situaciones que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas.

