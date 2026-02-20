Localizan Auto Abandonado de Conductor de Plataforma Asesinado Frente a una Farmacia en Puebla

Fue localizado el automóvil de un hombre que fue asesinado este 19 de febrero en el estacionamiento de una farmacia ubicada en la 11 Sur y 137 Poniente en la colonia San Bernabé Temoxtitla de Puebla; La víctima era un conductor de taxi de plataforma.

Elementos policiales de la capital poblana y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron a la 143 poniente y la privada 11 C Sur, donde aseguraron un automóvil compacto color rojo abandonado, de acuerdo con los primeros reportes, se señalaba que podría haber una persona sin vida en el interior.

Localizan automóvil de víctima de ataque armado en Puebla. Foto: Facebook Verdades Puebla

Identifican y hallan auto de conductor de plataforma asesinado frente a una farmacia en Puebla

Luego de las revisiones correspondientes, esta versión fue descartada; no obstante, se confirmó que la unidad pertenecía a Octavio Ávarez Meza, conductor de plataforma ultimado con al menos tres disparos de arma de fuego frente a una farmacia ubicada en la 11 sur y 137 poniente.

Octavio, de 40 años, fue reportado como desaparecido el 18 de febrero luego que, según sus familiares, se desconectó durante su último viaje y no regresó a su domicilio.

Un Joven Fue Asesinado con Arma de Fuego Afuera de una Farmacia en Puebla

Lamentablemente, el hombre fue víctima de un ataque amado por parte de sujetos desconocidos quienes abrieron fuego en su contra mientras circulaban en un vehículo en movimiento.

Peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento de cadáver y recolección de los indicios, sin embargo, aún se desconocía la identidad de la víctima; Más tarde confirmaron que el cuerpo correspondía a Octavio Ávarez Meza por lo que familiares tuvieron que acudir a realizar la documentación correspondiente.

Investigan homicidio de un hombre ocurrido frente a farmacia de la 11 Sur en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación por el homicidio del conductor de taxi de plataforma con el objetivo de dar con el paradero de los responsables y conocer el móvil del delito.

Vecinos de la colonia San Bernabé Temoxtitla exigen mayor seguridad en la zona pues aseguran que los asaltos son constantes por lo que es necesario implementar patrullajes a todas horas.

Con información de Ehécatl Mello

MCS