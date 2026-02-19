Muere Joven por Al Menos Tres Impactos de Bala Afuera de una Farmacia en Puebla

La madrugada de este jueves 19 de febrero se registró un ataque armado que dejó a un hombre muerto frente a una farmacia ubicada en la 11 Sur y 137 Poniente en la colonia San Bernabé Temoxtitla de la ciudad de Puebla.

De acuerdo a las primeras indagatorias, la víctima se encontraba parada afuera de la sucursal cuando un grupo de sujetos armados lo atacaron a balazos desde un vehículo en movimiento.

La persona, quien aparentemente estaba sola, cayó de inmediato al suelo, por lo que testigos se acercaron con miedo y cautela hacia ella para poder auxiliarla, sin embargo la situación era critica. De inmediato cuerpos de seguridad fueron alertados sobre el atentado y arribaron al sitio.

Un Joven Fue Asesinado con Arma de Fuego Afuera de una Farmacia en Puebla

Asesinan a balazos a un hombre frente a una farmacia de la 11 Sur en Puebla

Al llegar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus heridas por lo que solicitaron el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar acabo las diligencias correspondientes.

Investigan homicidio frente a farmacia de la ciudad de Puebla. Foto: N+

La zona frente a la farmacia de la 11 Sur fue acordona mientras peritos del Servicio Médico Forense realizaron la recolección de los indicios y el levantamiento del cadáver, de acuerdo a información preliminar, se sabe que la víctima recibió al menos tres disparos.

Noticia relacionada: Policía Es Asesinado Luego de un Asalto a una Farmacia de Tlaxcala; Hay un Detenido

Vecinos temen por su seguridad tras homicidio en la colonia San Bernabé Temoxtitla de Puebla

El área del estacionamiento del establecimiento quedó acordonado y la farmacia permaneció sin servicio durante un par de horas, lo que causó incertidumbre entre los vecinos; En N+ preguntamos sobre la seguridad que se vive en la zona y esto mencionaron.

Pues sí está canijo, últimamente mucha inseguridad por todos lados.

Los vecinos refieren que la colonia San Bernabé Temoxtitla se ha convertido en una zona insegura por asaltos por lo que solicitan reforzar la vigilancia para poder sentirse más tranquilos a la hora de salir.

Realizan diligencias por asesinato de un hombre en la 11 Sur de Puebla. Foto: N+

Por otro lado, ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio del hombre quien hasta el momento no han revelado detalles sobre su identidad, sin embargo, se espera que las autoridades realicen las indagatorias pertinentes para dar con los responsables de su muerte.

Historias recomendadas:

Con información de Ana Celia Lara

MCS