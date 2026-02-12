Fue Asesinado Héctor Meza Maldonado, Director de Cultura de Yautepec en Morelos

La noche del pasado miércoles 11 de febrero, le quitaron la vida de forma violenta a quién se desempeñaba como Director de Cultura del municipio de Yautepec, identificado como Héctor Meza Maldonado; el hombre caminaba sobre el par vial Oaxtepec-Cocoyoc, cuando fue atacado con arma de fuego hasta provocar su muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades sobre un hombre tirado sobre la carretera Oaxtepec-Cocoyoc, en el par vial de la colonia Lucio Moreno.

Piden justicia por asesinato del Director de Cultura en Yautepec, Morelos

Después del atentado, el diputado federal Agustín Alonso pidió una investigación pronta y transparente por el asesinato de Héctor Meza Maldonado, quien fuera Director de Cultura de Yautepec. Señaló el incremento de violencia en la región y llamó a fortalecer entre los tres niveles de gobierno para evitar la impunidad.

Mientras tanto, desde la Tribuna del Congreso de Morelos, la diputada Melisa Montes de Oca manifestó el pésame a la familia, compañeros y amigos de Hector Meza Maldonado, director de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec, asesinado anoche en la carretera federal Oaxtepec-Cocoyoc.

Acompaño con respeto a su familia y a la comunidad que hoy está de luto, y solicito a la Fiscalía que actúe con prontitud para dar con los responsables.

Investigan homicidio de Héctor Meza Maldonado, Director de Cultura de Yautepec

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inició las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos en torno al homicidio del titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Héctor Meza Maldonado, suscitado la noche de este miércoles 11 de febrero.

La Fiscalía de Morelos informó que agotarán todas las líneas de investigación en torno a los hechos, al igual que en otros delitos suscitados en las últimas horas.

Con información de N+

