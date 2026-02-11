Asesinan a Disparos a un Motociclista al Norte de la Ciudad de Puebla

La noche de este miércoles 11 de febrero de 2026 se registró el homicidio a balazos de un motociclista en calles de la unidad habitacional Solidaridad Nacional al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, al llegar al lugar de los hechos encontraron a la víctima, quien ya no contaba con signos vitales y con varias heridas hechas con proyectiles de arma de fuego.

Asesinan a balazos a un motociclista en la colonia Solidaridad Nacional de Puebla

Fue aproximadamente a las 19:30 horas de este miércoles que se reportaron detonaciones de arma de fuego en calles de la unidad habitacional Solidaridad Nacional, al norte de la capital poblana.

Elementos de la Policía Estatal y paramédicos se movilizaron hasta la esquina de las calles Identidad Nacional y Soberanía Nacional, donde encontraron el cuerpo inerte de la víctima con varios impactos de bala tirado sobre la carpeta asfáltica junto a una motocicleta.

Policía Municipal de Puebla realiza despliegue para dar con los responsables del homicidio

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla dio a conocer que ante los reportes por las detonaciones de arma de fuego, policías municipales realizan un despliegue territorial por la zona para dar con los presuntos responsables.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han esclarecido el móvil de los hechos ni la identidad de la víctima, esperando que den más información respecto a este atentado en las próximas horas.

Con información de N+

GMAZ