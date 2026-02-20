Joven Es Asesinado a Balazos Frente a su Propia Casa en Puebla; Buscan a Motociclistas

Un hombre fue atacado a balazos cuando se encontraba realizando trabajos afuera de su casa ubicada en el Barrio de Analco en el municipio de Coronango, Puebla; Lamentablemente perdió la vida.

De acuerdo a testigos, sujetos armados a bordo de una motocicleta, arribaron a la intersección de las calles Reforma y Libertad para cometer el atentado en agravio de un joven de 29 años aproximadamente.

Joven es asesinado frente a su casa en el Barrio de Analco en Coronango, Puebla

Los delincuentes se acercaron a la víctima y comenzaron a disparar en varias ocasiones, provocándole heridas que terminaron causándole su muerte. Servicios de emergencias fueron notificadas de este hecho violento, y aunque al lugar arribaron paramédicos de la Coordinación de Ambulancias y Servicios Médicos Municipales, ya no se pudo hacer nada para salvarle la vida pues ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Coronango acordonaron la escena del crimen en espera de peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes llevaron acabo la recolección de los elementos balísticos y el levantamiento de cadáver.

De acuerdo con testimonios recabados por los oficiales, los presuntos agresores huyeron a bordo de una motocicleta tras realizar el presunto ataque directo, sin embargo, no dieron más detalles sobre sus características.

Noticia relacionada: Localizan Auto Abandonado de Conductor de Plataforma Asesinado Frente a una Farmacia en Puebla

Investigan homicidio de un hombre ocurrido en el Barrio Analco del municipio de Coronango, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a las investigaciones correspondientes, y realizará la recolección de grabaciones de cámaras de seguridad en Coronango para poder intentar dar con los responsables de este homicidio.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad Pública de Coronango reafirmó su compromiso de coadyuvar con la autoridad ministerial para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, informaron que debido al asesinato en el Barrio Analco, se han intensificado los patrullajes de vigilancia y prevención en la zona para garantizar la tranquilidad de las y los vecinos.

Un Joven Fue Asesinado con Arma de Fuego Afuera de una Farmacia en Puebla

Cabe mencionar que el día 19 de febrero asesinaron a un conductor de plataforma de Coronango en el estacionamiento de una farmacia en la ciudad de Puebla, por lo que la sociedad está consternada por la inseguridad que se vive actualmente.

Historias recomendadas:

Con información de Ehécatl Mello

MCS