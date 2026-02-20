Reubican a 30 Reos del Penal de donde se Escapó un Recluso en Puebla

En Puebla, se llevó a cabo un importante despliegue policial en inmediaciones inmediaciones del CERESO de San Pedro Cholula por el traslado de 30 reos hacia el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez.

La mañana de este viernes 20 de febrero, se registró una intensa movilización por tierra y aire de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla como parte de las estrategias de reordenamiento y seguridad del Sistema Penitenciario Estatal.

Con vigilancia aérea realizan traslado de 30 reos del penal de San Pedro Cholula

Un total de 30 personas privadas de su libertad fueron trasladadas con el apoyo de un operativo en donde participaron unidades terrestres y vigilancia aérea, con el objetivo de garantizar un traslado seguro y sin incidentes.

La presencia de patrullas y el sobrevuelo de aeronaves generaron expectativa entre vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue durante varios minutos. Autoridades estatales informaron que este tipo de acciones busca fortalecer el control al interior de los centros penitenciarios y mantener condiciones de gobernabilidad.

El operativo concluyó bajo estrictas medidas de seguridad y hasta el momento, no se reportan incidentes durante el traslado, cabe mencionar que en días anteriores hubo un cateo en el penal de San Pedro Cholula, mismo donde un reo había escapado.

Reo se da a la fuga del CERESO de San Pedro Cholula en Puebla

El pasado 17 de febrero se dio a conocer que un reo identificado como Ernesto "N" se había escapado del CERESO de San Pedro Cholula ubicado en el estado de Puebla.

La noticia alertó a la sociedad pues hasta el momento el delincuente continúa prófugo de la justicia; Al respecto las autoridades dieron a conocer que ya se encuentran investigando el caso para dar con su paradero.

Ernesto "N" se encontraba detenido por los delitos de robo agravado y portación de instrumento prohibido, sin embargo el pasado martes se notificó que no fue localizado durante el dispositivo de supervisión en el penal.

Se Escapa Reo de las Oficinas de la FGR durante su Traslado

Este jueves 19 de febrero, las autoridades realizaron un cateo en el CERESO de San Pedro Cholula con el fin de encontrar alguna pista que ayudará a dar con su ubicación; En dicho operativo aseguraron 24 objetos punzocortantes, nueve recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, siete bocinas, cargadores para teléfono, memorias USB y agujas para tatuar.

