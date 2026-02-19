Catean el Cereso de Puebla de donde Escapó un Convicto; Esto Aseguraron

Este jueves 19 de febrero de 2026 se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla realizó un operativo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de San Pedro Cholula, decomisando distintos tipos de objetos prohibidos.

Cabe destacar que de este penal donde se realizó dicha inspección se escapó un convicto identificado como Ernesto “N”, apenas esta semana, el pasado martes 17 de febrero.

Noticia relacionada: Decomisan Más de 60 Objetos Punzocortantes Durante Operativo en Cereso de Puebla

Decomisan más de 40 objetos prohibidos en Cereso de San Pedro Cholula, Puebla

En un comunicado las autoridades informaron este jueves que las fuerzas de seguridad efectuaron un operativo de revisión al interior del centro penitenciario regional.

La SSP Puebla, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional, realizó inspecciones en distintas áreas del penal, con apego a la ley y respeto a los derechos humanos de las personas recluidas.

Durante este operativo, las autoridades aseguraron 24 objetos punzocortantes, nueve recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, siete bocinas, cargadores para teléfono, memorias USB y agujas para tatuar.

Reportan desaparición de Ernesto “N” recluido en el penal de San Pedro Cholula, Puebla

El pasado 17 de febrero autoridades en Puebla implementaron un operativo de búsqueda tras la fuga de un interno del penal de San Pedro Cholula, identificado como Ernesto "N".

De acuerdo con el reporte oficial, durante el dispositivo de supervisión, elementos de seguridad y custodia detectaron la ausencia de un convicto, quien se encontraba recluido por los delitos de robo agravado y portación de instrumento prohibido.

Se Fuga Recluso Ernesto "N" del Centro Penitenciario en San Pedro Cholula, Puebla

Tras confirmarse la fuga, activaron de inmediato los protocolos de seguridad y localización, incluyendo operativos en puntos estratégicos, revisión de accesos y salidas, así como el despliegue coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Ernesto "N" por lo que el recluso continúa prófugo de la justicia.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ