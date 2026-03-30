La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el hallazgo de un cadáver “encobijado” que estaba acompañado de una cartulina con un mensaje, ubicado a un costado de la Vía Corta Santa Ana Chiautempan-Puebla, en los límites de los municipios de Papalotla, Mazatecochco y Tenancingo.

El 29 de marzo, un ciclista circulaba a la altura del Puente Tecoac cuando detectó un bulto sospechoso en un arenal y dio aviso a las autoridades correspondientes. Al lugar acudieron como primeros respondientes los elementos de la Policía Municipal de Mazatecochco.

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Localizan cadáver envuelto en cobijas y cinta en la Vía Corta Santa Ana Chiautempan

El cuerpo de seguridad confirmó que se trataba de restos humanos envueltos en cobijas de distintos colores y completamente encintados por lo que canalizaron la información conforme a los protocolos establecidos.

Sobre el cuerpo, los responsables dejaron una cartulina con un mensaje amenazante firmado presuntamente por un grupo delictivo por lo que la autoridades ya investigan este caso como un ataque directo.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fuerzas federales, mientras personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y aseguró los indicios para continuar con las investigaciones.

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Gobierno Municipal de Mazatecochco emite comunicado respecto al hallazgo de restos humanos

Al respecto el Ayuntamiento de Mazatecochco aclaró que este hallazgo ocurrió en inmediaciones del Puente Tecoac ubicado fuera del territorio municipal por lo que las investigaciones las realizan las instancias correspondientes de acuerdo a la delimitación territorial y a los procedimientos legales aplicables.

Además, el Gobierno Municipal rechazó la difusión de información inexacta o sin sustento difundida en redes sociales por genera confusión e incertidumbre entre la ciudadania, por lo exhorta a la población a mantenerse informada por canales oficiales y medios confiables.

Cabe destacar que el sitio es considerado un foco rojo por las autoridades, ya que es utilizado de manera recurrente para el abandono de cuerpos, debido a su cercanía y rápida conexión con el estado de Puebla.

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Con información de N+

MCS