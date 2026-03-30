Dos Hombres Resultaron Heridos por Impactos de Bala durante un Ataque Directo en Puebla

La madrugada de este lunes 30 de marzo dos hombres resultaron heridos por impactos de bala en calles de la Colonia Santa María de Puebla capital, por un ataque directo de sujetos que huyeron en una motocicleta.

Dos Hombres Fueron Baleados en Colonia Santa María de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, sobre la 30 Poniente se registró una balacera en contra de por lo menos dos masculinos, quienes terminaron lesionados entre la calle Nacozari y la 9 Norte de la capital poblana.

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Investigan balacera en colonia Santa María de Puebla capital durante la madrugada

Al lugar acudieron paramédicos de SUMA para brindar la atención prehospitalaria y traslado a un nosocomio de las víctimas, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) acordonaron la zona para recabar indicios.

No hubo detenidos tras los hechos registrados durante la noche en la Colonia Santa María en Puebla. Los dos hombres lesionados fueron valorados y llevados a un hospital, y se desconoce su estado de salud hasta el momento.

Mientras tanto, la Policía Municipal mantiene un despliegue para tratar de dar con los responsables de haber disparado en la 30 Poniente, provocando heridas a las víctimas.

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Con información de N+

JAPR