Abandonan Cuerpo de una Mujer Sin Vida al Interior de un Refrigerador en Puebla

La mañana de este domingo 29 de marzo se recibió un reporte a los números de emergencia por la presencia de presuntos restos humanos en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio de la ciudad de Puebla.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SCC) y confirmaron el hallazgo de una mujer sin vida, que presentaba evidentes huellas de violencia.

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Confirman hallazgo de una mujer muerta en San Sebastián de Aparicio en Puebla

El cuerpo de la víctima que no ha sido identificada se encontraba al interior de una caja de refrigeración, frente al panteón de la Colonia San José Aparicio de la junta auxiliar mencionada.

De inmediato los policías acordonaron la zona para recabar indicios, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) acuden para el levantamiento de cadáver, e iniciar la carpeta de investigación por le suceso.

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Con información de N+

JAPR