Se Manifiestan Frente a Fiscalía de Puebla; Exigen Justicia por Feminicidio de Maestra

La tarde de este viernes 27 de marzo de 2026 un grupo de personas llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para exigir justicia por el feminicidio de la profesora Elsa Leticia Martínez Ortiz.

Entre los manifestantes que se dieron cita esta tarde en la intersección de la calle 31 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo se encuentran familiares, amigos y docentes de la Secundaria Tierra y Libertad Federal No. 2, escuela donde trabajaba la víctima.

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Encuentran a docente Elsa Leticia Martínez Ortiz sin vida en Cuautlancingo, Puebla

La docente Elsa Leticia Martínez Ortiz fue localizada sin vida al interior de su domicilio el pasado 19 de marzo, ubicado en la colonia Bello Horizonte, perteneciente al municipio de Cuautlancingo.

En un inicio se consideró que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales debido a su edad, 72 años; sin embargo, posteriormente se informó que presentaba signos de violencia en el cuello.

Es por esto que los quejosos llegaron a las instalaciones de la FGE Puebla con la exigencia de que el caso sea investigado con perspectiva de género.

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Homenajean a maestra Elsa Leticia en Secundaria Tierra y Libertad Federal No. 2 de Puebla

A través de las redes sociales de la Secundaria Tierra y Libertad Federal No. 2, fueron compartidas diversas fotografías del homenaje a la maestra, a quien le dedicaron palabras y el respectivo minuto de silencio durante una breve ceremonia en el patio principal.

Asimismo la escuela publicó una esquela donde lamentó el fallecimiento de la docente Elsa Leticia Martínez Ortiz, y dando sus condolencias a familiares, amigos y la comunidad escolar.

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Con información de N+

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