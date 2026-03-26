Caos Vial en Recta a Cholula por Manifestación de Organización de Comerciantes en Puebla

Se reporta tráfico intenso sobre la Recta a Cholula desde la calle Jalpan en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla, debido a presencia de una manifestación de integrantes de una organización de comerciantes.

Un grupo de personas se encuentran bloqueando la vialidad con el objetivo de llegar hasta el zócalo de la ciudad para mostrar sus incoformidades a través de carteles y banderas.

Se recomienda tomar vías alternas para evitar retrasos en la llegada a sus destinos, se espera que los integrantes de esta protesta se dirijan a la Avenida Reforma para llegar hasta el Centro Histórico de Puebla.

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¿Por qué se están manifestando en la Recta a Cholula hoy?

De acuerdo a redes sociales, los informes se encuentran manifestando "contra el imperio estadounidense y sus ofensivas de guerra"; Al respecto, las autoridades no se han pronunciado.

La convocatoria para esta manifestación circuló por redes sociales en donde la organización de comerciantes citó a sus integrantes a las 9:00 de la mañana en La Recta a Cholula; Ante este aviso automovilistas optaron por tomar rutas alternas, sin embargo, muchos otros fueron sorprendidos por el grupo de personas.

Desde muy temprano el cierre de las vialidades afectó no solo a automovilistas particulares, también al transporte público, taxis, e incluso a peatones quienes tuvieron que atravesar el caos vial.

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Manifestación de comerciantes en la Recta a Cholula llegará al zócalo de Puebla

Esta movilización de comerciantes se encuentra causando varias molestias a trabajadores, estudiantes y ciudadanos quienes tenían previsto usar La Recta a Cholula y calles aledañas en la colonia La Paz.

Se espera que el grupo de personas llegue al zócalo de Puebla al rededor de las 11:30 de la mañana, lo que también provocará cierres en las vialidades que rodean el primer cuadro de la ciudad.

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Con información de N+

MCS