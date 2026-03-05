Ambientalistas se Manifiestan contra el Cablebús en Casa Aguayo de Puebla

Este jueves 5 de marzo de 2026 un grupo de manifestantes ambientalistas marchó por las calles de la ciudad de Puebla hasta llegar a Casa Aguayo, ubicada en el Barrio de El Alto.

De acuerdo con los reportes la protesta tenía como fin exigir que se detenga el proyecto del cablebús mismo que está planeada su construcción en la capital poblana.

Noticia relacionada: Descartan Fines Turísticos para el Cablebús de Puebla

Ambientalistas marcharon a Casa Aguayo en Puebla como protesta contra el cablebús

Fue durante la tarde de este jueves que un grupo de ambientalistas recorrió las calles de la capital poblana dirigiéndose a Casa Aguayo, para exigir que se cancele el proyecto del cablebús.

Al llegar al recinto ubicado en el Barrio de El Alto, se encontraron con elementos de seguridad quienes se encontraban resguardando el lugar, lo que derivó en que durante la protesta se realizarán algunos actos de violencia.

Al respecto, el Gobierno de Puebla lamentó lo ocurrido y en un comunicado ratificó su invitación al diálogo para lograr consensos que conduzcan al bienestar social y, en especial, al cuidado del medio ambiente.

Niegan ecocidio por proyecto de cablebús en Puebla

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, negó el pasado 2 de marzo que haya ecocidio en este proyecto y aseguró que en el trayecto de las cuatro líneas del cablebús solo han identificado 350 árboles que podrían ser talados, podados o trasplantados.

Plan de Reforestación por la Construcción del Cablebús en Puebla 2026

De acuerdo con el funcionario no prevén cambios de líneas, solamente la reubicación de algunas de las 90 torres y explicó que el fin de semana plantaron dos mil 200 especies en distintas zonas para cuidar el medio ambiente.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ