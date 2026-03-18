Comerciantes Bloquean Calles frente al Mercado Morelos de Puebla; Esto se Sabe

La tarde de este miércoles 18 de marzo de 2026 un grupo de personas decidió bloquear calles aledañas al Mercado Morelos en la ciudad de Puebla a manera de manifestación.

Hasta el momento las autoridades locales no se han pronunciado sobre este cierre vial y se desconoce si llegarán a dialogar con los manifestantes para poder acordar una reapertura de estas vialidades.

Comerciantes del Mercado Morelos en Puebla bloquean calles para manifestarse

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este miércoles que comerciantes de este centro de abastos se colocaron en la intersección de la calle 42 Norte y la 20 Oriente para cerrar la circulación vehicular.

Con pancartas y altavoces, los locatarios y trabajadores en el Mercado Morelos piden que "se les deje trabajar", acusando que siguen siendo víctimas del cobro de piso por parte de grupos criminales.

Se espera que en los próximos minutos arriben al lugar autoridades locales para que puedan dialogar con los manifestantes y así poder acordar la reapertura de estas calles que hasta el momento se mantienen cerradas.

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Detienen a Nayeli “N” por diversos delitos cometidos en el Mercado Morelos de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron el pasado 12 de marzo a Nayeli “N”, alias “La Blanca y/o La Güera”, identificada como presunta operadora del grupo delictivo denominado “La Familia Michoacana”.

La probable responsable era la encargada de operar la distribución de estupefacientes y estaría relacionada en actividades como privación ilegal de la libertad, cobros de piso y despojo de locales en el mercado Morelos, así como en la organización de bloqueos y manifestaciones en vialidades principales.

Nayeli "N" alias "La Blanca" Fue Detenida por Cobro de Piso y Despojo de Locales del Mercado Morelos de Puebla

La intervención que se registró en la colonia 10 de Mayo, permitió asegurar también un arma de fuego, cartuchos útiles, envoltorios con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un vehículo MINI Cooper, con placas de Tlaxcala.

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Con información de N+

GMAZ