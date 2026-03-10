Detienen a "El Charro" por Presunto Cobro de Piso en el Mercado Morelos de Puebla

Este martes 10 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de José Santiago “N”, presunto encargado del cobro de piso a comerciantes del mercado Morelos en la capital poblana.

La detención del también conocido como “El Charro”, de 37 años de edad, se realizó en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras donde también se incautó una camioneta, sustancias ilícitas, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Noticia relacionada: Turistas Exhiben una Presunta Extorsión por Parte de Policías en Puebla

Detienen a José Santiago “N” “El Charro” por cobro de piso en mercado Morelos de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvo a un presunto operador del grupo delictivo denominado “La Familia Michoacana".

Se trata de José Santiago “N” de 37 años, alias “El Charro”, presuntamente dedicado al cobro de piso a comerciantes y distribuidores de carne en el mercado Morelos, ubicado al norte de la ciudad de Puebla.

La detención del sujeto tuvo lugar en la junta auxiliar San Jerónimo Caleras, donde también las fuerzas federales y estatales aseguraron un arma de fuego AR-15, cartuchos útiles, envoltorios con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y una camioneta con remolque.

Detienen a tres sujetos por cobro de mercado Morelos de Puebla

El pasado 1 de marzo, se dieron a conocer las detenciones de tres sujetos por su responsabilidad en el presunto cobro de piso a comerciantes en el mercado Morelos de la ciudad de Puebla.

Se trata de Ervin James “N” de 29 años y de origen colombiano, Alfredo Frank “N” de 24 años y Ana Paola “N” de 24 años, quienes además se presume, se dedicaban a la distribución de drogas.

Una Mujer y Dos Hombres Detenidos por Extorsión y Cobro de Piso en Mercado Morelos de Puebla

En la intervención, que se llevó a cabo en la colonia Vista Hermosa, se aseguraron envoltorios con posible droga, dinero en efectivo, cartuchos útiles, un arma de fuego corta y un vehículo con placas de circulación de Chihuahua.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ