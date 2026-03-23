Localizan Sin Vida a Mujer y sus Dos Hijas Quienes Habían Sido Privadas de la Libertad en Puebla

La tarde del domingo 22 de marzo fueron localizados los cadáveres de una mujer y sus dos hijas en la zona limítrofe de los estados de Tlaxcala y Puebla, quienes habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Cuyoaco.

Las víctimas fueron identificadas como Félix de 42 años; Johana María de 20 años; y Yeraldin de tan solo 9 años. Se sabe que las tres mujeres fueron privadas de la libertad la madrugada del pasado 4 de marzo en la comunidad de Guadalupe Victoria en el municipio poblano antes referido.

Sujetos armados irrumpieron a su domicilio y se las llevaron por la fuerza, esto de acuerdo con el testimonio del esposo y padre de las víctimas. El hallazgo ocurrió en el paraje conocido como “La Caldera”, camino que conecta los municipios de Altzayanca, Tlaxcala, e Ixcamaxtitlán, Puebla.

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Dos mujeres y una niña fueron halladas sin vida en límites de Puebla y Tlaxcala

Una llamada anónima al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un bulto sospechoso debajo de un puente. Al sitio acudieron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes confirmaron que se trataba de los cuerpos de la mujer y sus dos hijas, los cuales se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Las mujeres estaban colocadas boca abajo; la niña de 9 años fue localizada a un costado de su madre. En tanto, la joven de 20 años fue hallada sin ropa y presentaba la ausencia de uno de sus brazos, presuntamente a causa de la fauna del lugar.

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Abandonan con vida a un niño de un año que se encontraba con las tres mujeres secuestradas en Cuyoaco

Autoridades informaron que el día que fueron privadas de la libertad por el comando armado, un niño de un año estaba con ellas, sin embargo, horas después fue localizado con vida abandonado en un camino de terracería.

Luego de los hechos, autoridades activaron los protocolos de búsqueda, incluido el protocolo Alba; Ahora, la Fiscalía de Puebla y de Tlaxcala realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el triple homicidio. Cabe destacar que la investigación de la desaparición inició en la carpeta fgep/cdi/feiddfpdcp/desaparecidos-1/000272/2026.

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Con información de Genaro Zepeda

MCS