Sentencian a Feminicida de Mujer que Había Sido Reportada como Desaparecida en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la sentencia condenatoria en contra de José Miguel "N" responsable de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de persona, por hechos ocurridos en el municipio de Guadalupe Victoria.

La víctima identificada como Rosa María "N" de 30 años de edad había sido reportada como desaparecida el día 5 de febrero de 2023, familiares y amigos comenzaron una ardua búsqueda y levantaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Noticia relacionada: Asesinan a Enfermera y Lesionan a un Médico durante un Asalto en la Carretera Puebla-Tehuacán

Localizan sin vida a mujer reportada como desaparecida en Guadalupe Victoria, Puebla

Lamentablemente cinco días después la mujer fue localizada sin vida en terrenos de cultivo de un paraje ubicado en las afueras de la comunidad conocido como Nuevo Saltillo.

Las autoridades recabaron las pruebas correspondientes y obtuvieron la detención de José Miguel "N" como presunto responsable de este feminicidio; De acuerdo con la investigación el 5 de febrero de 2023, alrededor de las 23:00 horas, el hoy sentenciado asesinó a la víctima al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria.

Posteriormente el acusado abandonó el cuerpo de Rosa María "N" en el paraje de Nuevo Saltillo. Luego de tres años, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la sentencia condenatoria por este feminicidio.

Localizan Muerta a Marian "N" Mujer Desaparecida en Tlaxcala

Sentencian a más de 58 años en prisión a José Miguel "N" por feminicidio ocurrido en Guadalupe Victoria, Puebla

La autoridad judicial determinó imponerle a José Miguel "N" una pena total de 58 años, 1 mes y 15 días de prisión, desglosada en 42 años y 6 meses por el delito de feminicidio, así como 15 años, 7 meses y 15 días por delitos vinculados con la desaparición de persona.

Además, el órgano jurisdiccional impuso multas equivalentes a 562 Unidades de Medida y Actualización por el delito de feminicidio y 1,062 UMAS por el delito relacionado con la desaparición de persona.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS