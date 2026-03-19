Feminicidio en Puebla: Yoana Lizet "N" Fue Asesinada con un Machete y Abandonada en una Zanja

En la Sierra Norte de Puebla se vive indignación y exigencia de justicia tras el feminicidio de la joven Yoana Lizet "N", registrado en el municipio de Venustiano Carranza.

La madre de dos menores había sido reportada como desaparecida desde el lunes 17 de marzo, cuando sus familiares dejaron de tener comunicación con ella. Lamentablemente, al día siguiente fue hallada sin vida en una zanja, a pocos metros de su domicilio ubicado en la colonia La Libertad.

Localizan sin vida a Yoana Lizet, reportada como desaparecida en Venustiano Carranza

De acuerdo con los primeros reportes, Yoana fue asesinada con extrema violencia, su cuerpo fue hallado con poca ropa y presentaba heridas provocadas con un arma blanca, específicamente con un machete; Además, tenía las manos atadas.

Luego del hallazgo, colectivas feministas y familiares han levantado la voz para exigir a las autoridades el esclarecimiento del feminicidio, con la consigna de “Estamos hartas, nos están matando” piden que se de con los responsables y se les castigue.

Señalan que este crimen no puede quedar impune y piden que la investigación se realice con perspectiva de género; Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla ya inició las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

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Exigen justicia por feminicidios en Puebla; Suman al menos cinco mujeres muertas en este 2026

Con este caso, suman al menos cinco feminicidios en Puebla en lo que va de 2026. Colectivas reiteran el llamado a las autoridades para garantizar justicia para Yoana Lizet "N" asesinada en Venustiano Carranza y seguridad para las mujeres de la región.

Asesinan a Apuñaladas a una Abuela y a una Niña en Puebla

Entre las mujeres asesinadas en Puebla, se encuentra Juanita "N" y su nieta Evelyn "N" quienes fueron privadas de su vida en el municipio de Pantepec. La abuela de 58 años y la niña de 13 años fueron ejecutadas con un machete en la calle 5 de Mayo.

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Con información de Genaro Zepeda

MCS