Sujeto Asfixia y Mata a su Pareja Sentimental en un Motel de la Ciudad de Puebla

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se dio a conocer la sentencia contra Celestino “N” por el feminicidio de su pareja sentimental al interior de un motel en el Bulevar Municipio Libre de la capital poblana.

Tras acreditarse su responsabilidad en la muerte de la mujer en la colonia San José Los Pinos, el sujeto recibió una condena de 50 años de prisión y una multa de 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Mujer fue asesinada por su pareja sentimental en motel de la colonia San José Los Pinos en Puebla

El 22 de octubre de 2022 la víctima acudió a un hotel ubicado en la avenida Municipio Libre, colonia San José Los Pinos, en la ciudad de Puebla, donde se encontró con el hoy sentenciado, con quien mantenía una relación sentimental.

Ambos ingresaron a una habitación del inmueble y permanecieron en el lugar durante varias horas. Posteriormente, personal del establecimiento encontró a la víctima sin vida en el interior de la habitación.

Las investigaciones establecieron que la causa de muerte de la mujer fue asfixia mecánica por estrangulamiento a mano.

Sentencian a Celestino “N” por feminicidio de su pareja sentimental en Bulevar Municipio Libre de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo este miércoles una sentencia condenatoria en contra de Celestino “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de feminicidio.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado en el delito.

La autoridad judicial impuso a Celestino "N" una pena de 50 años de prisión, además de una multa equivalente a 750 UMAs, así como el pago de la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.

