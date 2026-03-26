Un Mujer Fue Secuestrada por Cinco Sujetos en Puebla: Pedían Tres Millones de Pesos al Esposo

Una mujer fue víctima de secuestro en Puebla y permaneció privada de la libertad en un domicilio del Fraccionamiento Pilares Castillotla en la capital. En total fueron cinco los hombres responsables quienes pedían tres millones de pesos a la familia por su rescate.

De acuerdo con los hechos, el pasado 3 de diciembre de 2013 la víctima se encontraba en una carnicería realizando compras cuando fue interceptada por sujetos armados que la obligaron a subir a su propia camioneta para trasladarla con rumbo desconocido.

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Piden tres millones de pesos a cambio de liberar a víctima de secuestro en Puebla

Durante el cautiverio, la mujer fue amenazada, sometida a agresiones y obligada a comunicarse con su esposo para exigir un pago de tres millones de pesos a cambio de su liberación.

Como resultado de las investigaciones, se logró identificar a los participantes en el secuestro, quienes desempeñaron distintos roles en la planeación y ejecución del delito.

Derivado de la investigación por la privación ilegal de una persona, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a órdenes de aprehensión en contra de cinco hombres, como probables responsables del delito.

Detienen a cinco sujetos por secuestro de una mujer en Puebla

El 23 de marzo de 2026, agentes de la Fiscalía de Puebla realizaron la aprehensión por reclusión en contra de Julio César "N", Arturo "N", Filemón "N", Óscar "N" y Arturo "N", quienes ya se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Puebla y en el Centro Penitenciario de Tepexi.

Dos Hombres Escapan de Secuestro en Santo Tomás Chautla Puebla

Los hoy imputados quedaron a disposición del juez, ante quien rendirán su declaración preparatoria conforme a derecho.

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Con información de N+

JAPR