Pagan Dos Millones de Pesos por Liberación de Víctima Secuestrada en Puebla y No la Entregaron

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se dio a conocer la sentencia de 50 años de prisión contra Lilian “N” por el delito de secuestro agravado en la ciudad de Puebla.

Cabe destacar que durante el proceso legal se dejaron a salvo los derechos de la víctima para reclamar la reparación del daño material durante la etapa de ejecución de sentencia.

El 9 de noviembre de 2020, el denunciante recibió una llamada en la que le informaron que tenían privado de la libertad a su hijo, por quien exigían el pago de dos millones de pesos, además de otros dos millones por concepto de intereses. Al día siguiente se realizó un pago de dos millones de pesos, sin que la víctima fuera liberada.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2021, los familiares recibieron un nuevo mensaje en el que se exigían dos millones de pesos para la liberación de la víctima; sin embargo, se acordó la entrega de 50 mil pesos y durante la operación para realizar el pago fue detenida la hoy sentenciada.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Lilian “N”, responsable del delito de secuestro agravado, hecho ocurrido en la capital poblana.

Derivado de las pruebas presentadas por la FGE Puebla, el pasado 17 de febrero se dictó fallo condenatorio y el 10 de marzo la autoridad judicial impuso una pena de 50 años de prisión, además de una multa de 347 mil 520 pesos, amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

