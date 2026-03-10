Seis Sujetos Entraron al Consultorio Dental de una Mujer y la Secuestraron en Puebla

Este martes 10 de marzo de 2026 se dio a conocer las sentencias contra seis personas por el delito de secuestro agravado cometido en el municipio poblano de Rafael Lara Grajales.

La autoridad judicial impuso a Silvia “N”, Sonia “N”, Margarita “N”, Celia “N”, Jesús “N” y Roberto “N” una pena de 50 años de prisión, una multa de casi 300 mil pesos y la reparación del daño en favor de la víctima.

Secuestran a mujer en su consultorio dental en Rafael Lara Grajales, Puebla

De acuerdo con los hechos probados en juicio, el 11 de julio de 2016 la víctima se encontraba en su consultorio dental ubicado en el municipio de Rafael Lara Grajales, cuando los hoy sentenciados ingresaron al lugar con el pretexto de solicitar un servicio odontológico. En ese momento, uno de ellos la amagó con un arma de fuego mientras que otras personas sometieron a su asistente.

Posteriormente, la víctima fue privada de la libertad y trasladada a una casa de seguridad ubicada en el estado de Tlaxcala, donde la mantuvieron encadenada y con los ojos vendados mientras realizaban llamadas telefónicas a su familia para exigir una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

Derivado de las investigaciones y de un operativo coordinado, elementos ministeriales lograron rescatar a la víctima y detener a los responsables en flagrancia dentro del inmueble donde la mantenían cautiva.

Sentencian a seis sujetos por secuestro de mujer en Rafael Lara Grajales, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria en contra de los seis sujetos detenidos tras acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en agravio de una mujer.

Como resultado del juicio, la autoridad judicial impuso a Silvia “N”, Sonia “N”, Margarita “N”, Celia “N”, Jesús “N” y Roberto “N” una pena de 50 años de prisión, además del pago de una multa por 292 mil 160 pesos, así como la reparación del daño en favor de la víctima.

Con información de N+

