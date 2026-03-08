Localizan a Víctima de Secuestro mediante el GPS de su Reloj Inteligente en Puebla
Una mujer junto con un cómplice privó de la libertad a la persona en Tehuacán y pedían cinco millones de pesos en criptomonedas a la familia.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) esclareció el secuestro de una persona y logró la aprehensión de una mujer involucrada en la privación de la libertad e intento de cobro por su rescate, en el municipio de Tehuacán.
Las autoridades cumplieron la orden de aprehensión contra Dulce Yanett "N", como probable responsable del delito de secuestro agravado.
Secuestradores en Tehuacán pedían cinco millones de pesos en criptomonedas para liberar a su víctima
El 7 de julio de 2023 la víctima se encontraba en su negocio cuando fue sometida con violencia por la imputada y otro sujeto, quienes la trasladaron a un inmueble en la colonia Nicolás Bravo.
Ahí mantuvieron privada de la libertad a la persona. Ese mismo día, los responsables exigieron a sus familiares el pago de cinco millones de pesos en criptomonedas a cambio de su liberación.
Agentes de la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión lograron ubicar el reloj inteligente de la víctima mediante aplicaciones de rastreo, lo que permitió su localización y liberación el 8 de julio de 2023, así como la detención de uno de los participantes, mientras que Dulce Yanett "N" logró darse a la fuga.
Detiene FGE a mujer acusada de secuestro agravado tras cateo en Tehuacán
Posteriormente, el 10 de febrero de 2026, el Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente libró orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado.
Tras obtener una orden de cateo, el 6 de marzo de 2026 agentes investigadores ejecutaron la diligencia en un domicilio ubicado en la colonia Nicolás Bravo del municipio de Tehuacán, donde fue localizada y detenida la imputada.
La persona detenida quedó a disposición de la autoridad judicial, ante quien se solicitará la audiencia inicial de formulación de imputación para determinar su situación jurídica.
