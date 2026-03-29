Detuvieron a "El Charro" y a "El Manitas" por los Delitos de Robo a Tiendas y Comercio en Puebla
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“El Chaparro" y/o "El Charro” operaba en los municipios de Coronango, Cuautlancingo, Puebla y San Pedro Cholula, junto con su cómplice "El Manitas".
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Las fuerzas de seguridad en Puebla detuvieron a Rigoberto “N”, alias “El Chaparro" y/o "El Charro”, presunto líder del grupo delictivo relacionado con robos a tiendas y establecimientos de comercio. Junto con este sujeto, también fue capturado “El Manitas”, posible cómplice durante las actividades ilícitas.
Gracias a diversas labores de inteligencia y seguimiento operativo y coordinación interinstitucional, las fuerzas de seguridad localizaron a “El Chaparro" quien fue identificado como presunto líder de una banda con operaciones en la zona metropolitana.
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Aseguran arma de fuego, cartuchos y posible droga durante detención e “El Chaparro” y “El Manitas”
En el municipio de Puebla, también se logró la captura de Josaphat “N”, alias El Manitas, cómplice de El Charro. Además, se aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, dinero efectivo y posible droga.
En la intervención para detener a ambos sujetos participaron la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).
Operaban en por lo menos cuatro municipios de Puebla Rigoberto “N” y Josaphat “N”
Luego del intercambio de información entre autoridades, se estableció que El Chaparro y/o El Charro operaba en los municipios de Coronango, Cuautlancingo, Puebla y San Pedro Cholula, y cuentan con un amplio historial delictivo en delitos contra la salud, robo y portación de arma de fuego sin licencia.
La Policía Estatal en Puebla exhorta a la población a formalizar su denuncia ante las autoridades ministeriales, en caso de reconocer a los ahora detenidos como probables responsables de otros delitos.
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Con información de N+
JAPR