Pronóstico del Tiempo Lunes 13 de Abril: Advierten Lluvias Fuertes y Granizo en 15 Estados

Para este lunes 13 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en la mitad del país, incluidas descargas eléctricas y la posible caída de granizo por el frente frío número 44, además de una onda de calor en 10 entidades.

Según los pronósticos, se espera que el sistema frontal se extienda sobre el noroeste del territorio nacional e interaccione con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca, causando precipitaciones puntuales fuertes en Coahuila, chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Sonora.

Mientras que canales de baja presión se prevén en el interior y sureste del territorio nacional, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Eso ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur, sureste y la península de Yucatán. Asimismo, se pronostica posible caída de granizo en el oriente y centro del país, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte).

(25 a 50 mm): Coahuila (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

(5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Video: Se Esperan el Fin de Semana Lluvias con Posible Caída de Granizo en el Norte, Oriente, Sur y Centro del País.

¿Dónde habrá una onda de calor?

Sinaloa (norte, centro y sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (oeste y sur)

Colima (este y sur)

Michoacán (centro, oeste y suroeste)

Guerrero (noroeste, este y sur)

Morelos (sur)

Puebla (suroeste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (costa)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Chiapas (costa).

: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Chiapas (costa). De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en sierras de Baja California.

con heladas en sierras de Baja California. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México.

con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México. De 0 a 5 °C en las sierras de Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, además de frío en zonas altas del Estado de México durante la mañana.

Mientras que en la tarde se prevé ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

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